Hiiumaa vallavolinikud määrasid ise endale preemia

Istungi videosalvestusest on näha, kuidas volikogu opositsiooni liige Artur Valk lahkuvale volikogu esimehele järele hõikab, miks volikogu liikmetele preemiat ei või maksta: «Kas me ei olegi head tööd teinud?» Volikogu esimees vastas, et see on hea küsimus ja selgitas, et ettepanek volikogu esimehele ja vallavanemale 120 eurot preemiat maksta tuli eelarve- ja majanduskomisjonist.