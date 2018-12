Ministeeriumite töötajad aastavahetuse eel kontorisse minema ei pea

«Kaugtööd rakendatakse rahandusministeeriumis igapäevase töökorralduse osana, kusjuures inimestel on võimalik kasutada nii ministeeriumi kaugtöökeskusi kui kodus töötamise võimalust,» kommenteeris rahandusministeeriumi töökorraldust kommunikatsiooniosakonna juhataja Ivi Heldna. Heldna sõnul on seega neil päevil rahandusministeeriumis tavalised tööpäevad, mida kaugtöö mõttes kuidagi erandina ei käsitleta.

Ka välisministeeriumis ja justiitsministeeriumis on kaugtöö võimalus lubatud ka muul ajal, juhul kui vahetu juhiga on kokkulepe olemas. Kultuuriministeeriumis on kodutöö tegemine lubatud üksnes vajadusel.