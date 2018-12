Kes võidab rahva südame telekanalite lõpuspurdis?

Kell 21.15 ilmuvad ETV ekraanile Mart Juur ja Peeter Oja ning algab «Ärapanija» – esmalt 20 minutit ning pärast saate «Sajaga edasi, Eesti!» seitsmendat lülitust kell 22.15 veel pool tundi. Varem igal nädalal ekraanil olnud huumorisaade on kolmandat aastat järjest kavas aasta viimasel päeval. «Ärapanija» toimetaja Mart Normet ei salga, et lihtsam oleks teha tihedama regulaarsusega saadet kui sellist, mis läheb eetrisse vaid korra aastas, sest möödunule tagasi vaadates on paljud satiirilist käsitlust pakkunud teemad end nüüdseks ammendanud või vajunud lihtsalt unustuse hõlma.

Aga huumori puhul, tõdeb Normet, pole tähtis ainult see, mida öeldakse, vaid ka see, kes seda ütleb. Juur ja Oja on Normeti väitel omas žanris ütlejatena Eestis absoluutsed kuningad. «Teised, kes ka proovivad, ei mõju veenvalt,» sedastab ta. «Üks asi on [öeldu] plahvatuslik üllatus, teine asi [ütleja] usaldusväärsus: sa pead usaldama koomikut, et see, mis ta teeb, on päriselt nali. See on peen mäng.» Ent siis lisab: «Ja loomulikult, maksumaksjad ja ERRi nõukogu liikmed: tuleb mitu labast sketši, luban!»