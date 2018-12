Varro Vooglaid: Kui Putin ütleb, et 2+2=4, siis mina ei ütle, et see on 3 või 5

Kes Euroopa poliitikutest on teile kõige lähedasem?

Minu ideaalse riigi mudel ei ole demokraatia. See on monarhia, aristokraatia ja demokraatia sümbioos, mis eri regulatsioonide tasemel mängivad ennast välja nii, et loovad tõesti hüvelise ja efektiivse riigikorralduse. Kui me vaatame praegu olemasolevaid struktuure, siis on mulle sümpaatne Jacob Rees-Mogg Ühendkuningriigis, kes on katoliiklane ja suure perekonna isa ja seisab õigete, loomuseaduslike konservatiivsete, rahvuslike ja kristlike põhimõtete kaitsel. Aga kui küsite valitsusjuhtide tasandil, siis ma ei tee sellest mingit saladust ja ei häbene seda: minu meelest üks suuremaid riigimehi Euroopas on Viktor Orbán. Kui Postimees ütleb, et Objektiiv tegeleb orbanismi maaletoomisega, siis ma võtan seda komplimendina. Tegemist on valitsusjuhiga, kes on saanud oma rahva enamiku toetuse, tal on demokraatlik mandaat. Ta seisab oma rahva parimate huvide eest, ei kooguta välismaiste isandate eest ei Brüsselis ega kusagil mujal ja julgeb vastu seista ideoloogilisele survele. Ma tahaksin näha ka meie riigi eesotsas selliseid poliitikuid. Mul on selliste poliitikute ige kell rohkem respekti kui näiteks Kersti Kaljulaiu ja Jüri Ratase suhtes, kes meie riiki juhivad.

Teil on ka teatav sümpaatia Putini suhtes, olete kirjutanud tema uusaastatervituse siirast ja südamlikust sisust. Missuguseid ühiseid väärtusi jagate Putiniga?

Minu sümpaatia Putini suhtes on teie interpretatsioon. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma ta isiku suhtes mingit sümpaatiat tunneksin. Konkreetse kõnes suhtes aga tõepoolest. Soovitan seda võrrelda Kersti Kaljulaiu robotliku, tehnitsistliku ja täiesti külma kõnega, kus puudub igasugune inimlikkus ja soojus, siirus.

On teil Putiniga ühiseid väärtusi?

Ma ei ole nii hästi kursis sellega, millised on tema väärtused. Avalike märkide järgi tundub mulle, et ta peab riiklikku iseseisvust oluliseks. Ka mina pean seda oluliseks. Tundub, et ta peab oluliseks perekonna ja abielu institutsiooni, ka mina. Päris kindel on see, et ma ei hakka mingitest väärtustest lahti ütlema selle pärast, et mõni poliitiliselt häbimärgistatud inimene neid väljendab. Kui Putin ütleb, et kaks pluss kaks on neli, siis mina ei hakka ütlema, et see on kolm või viis.

Olete öelnud, et traditsioonilise ühiskonnakorralduse üheks alustalaks on elukestvale abielule toetuv perekond, mehe ja naise vaheline armastus ja nende ühendusest sündivad lapsed. Aga elu on vahel keerulisem, armastus saab otsa. Mida peaksid abielus inimesed siis tegema?

Kristlasena olen ma abielulahutuse vastu. Mina käsitlen abielu elukestva tõotusena. Ma võtan oma vannet tõsiselt, see on minu au alus. Kui ma peaksin oma abikaasa ja lapsed maha jätma, siis ma olen autu inimene.