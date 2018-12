Mullu uued kopsud saanud poiss lahkus meie hulgast

Tsüstiline fibroos on geenihaigus, mille tulemusena muutuvad inimese sekreedid viskoosseks ja tihedaks, mõjutades erinevaid organeid, sealhulgas kopse. Ka inimese röga on selle haiguse puhul tihe ja viskoosne ning seda on raske välja köhida. Röga tekitab hingamisteedes pinnase mikroobidele, mis omakorda põhjustavad põletikke ja tekitavad bronhilaiendeid, kuhu sekreedil on veel parem pidama jääda. See on taas uus pinnas uutele haigustekitajaile ning varem või hiljem hakkavad põletikud kahjustama inimese kopse.