Marju Lauristin: EKRE tõi Eestisse islamistliku poliitkultuuri

«Ma näen, et EKRE üritustele tulevad madala kultuuritasemega inimesed, jalgadega löömist ja vägivalda on Eesti poliitilises kultuuris alati välditud. Isegi siis, kui Interrinne tungis Toompeale, ei olnud ühtegi kokkupõrget, kuigi pinged olid sügavad ja viha oli suur, ka siis hoiti rusikad taskus,» ütles Lauristin Lääne Elule antud intervjuus .

«Eesti mehed seisid Toompeal toona käed selja taga, et ei oleks ühtegi kokkupõrget. Tarandi juhtum näitas, et käte ja jalgadega poliitikas asjade õiendamisele antakse roheline tuli. Lossiplatsile toodi tapmisähvardused. EKRE on toonud Eesti poliitilisse kultuuri islamistliku poliitika. Kividega reeturite tappa ähvardamine on islamistlik kultuur, meil ei ole sellist kommet kunagi olnud,» jätkas ta.