Korduvad märksõnad: joobes juhtimine, suitsetamine, puuduv suitsuandur...

Tapetakse enamjaolt terariistaga

Sel aastal on politsei alustanud 44 kriminaalmenetlust tapmist, mõrva või nende katseid käsitlevate paragrahvide alusel. Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson lausus, et kuigi tapmiste ja tapmiskatsete arv on olnud viimastel aastakümnetel pidevas languses, on meie ühiskonnal selles vallas arenguruumi veel küllaga.

«Jah, praegu tapetakse Eestis kaks kuni kolm korda harvem kui kümne aasta eest ning vaat et kümmekond korda harvem kui 1990. aastate keskel. Kuid tõsiasi on seegi, et Rootsis, Taanis või Saksamaal pannakse tapmisi toime mitu korda harvem kui meil,» sõnas Sempelson.

Nils Sempelson FOTO: politsei- ja piirivalveamet

Justiitsministeerium on oma analüüsides esile toonud, et valdav osa tapmisi saab alguse isiklikust ja pahatihti olmelisest konfliktist tuttavate inimeste vahel. Mullu oli enamikul tapmisjuhtudel joobes nii tapja kui ka ohver.

Tänavustest tapmistest või tapmiskatsetest enam kui pooled on toime pandud terariistaga, enamasti noaga. Ka aastatel 2006–2016 pandi enim tapmisi toime terariistaga (44 protsenti), sellele järgnesid rünne tömbi esemega (18 protsenti), peksmine (14 protsenti), kägistamine (kuus protsenti) ning rünne tulirelvaga (kuus protsenti).

Tänavustest tapmistest või tapmiskatsetest enam kui pooled on toime pandud terariistaga, enamasti noaga.

«Tapmine on selline kuritegu, kus võiksime kõik mõelda, kas ja mida oleksime saanud teha rohkem või teisiti, et seda poleks juhtunud. Kas oleks ehk aidanud see, kui tapjat oleks varem teisiti karistatud?» rääkis Sempelson. «Paremini rehabiliteeritud, tema sõltuvust ravitud? Või ehk kodus või koolis teisiti kasvatatud? Ma usun, et neile küsimustele tuleb mõelda. Ehk näeme siis paarikümne aasta pärast, et tapmiste arv aastas on muutunud ühekohaliseks,» jätkas ta.

Liikluses oli mustim kuu jaanuar

Liikluses on sel aastal elu jätnud 19 inimest rohkem kui eelmisel aastal. Neljapäevase seisuga oli aset leidnud 1433 liiklusõnnetust, milles hukkus 67 inimest. Möödunud aastal oli see arv 48. Samas tõdes politsei, et kui vaadata pikaajalisemat liiklussurmade trendi, siis on see languses.

Kõige raskem kuu liikluses oli jaanuar, mil liiklusõnnetustes sai surma 11 inimest. Juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo ütles et lume mahatulek tuleb igal aastal suure üllatusena. «Kahjuks jaanuar ongi olnud talviste teeoludega kohanemise kuu ja sel aastal maksti selle eest ränka hinda,» lausus ta.

Sirle Loigo FOTO: erakogu

Jalakäijaid on sel aastal hukkunud 12, mullu üheksa. Kui vaadata aga üldiselt jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuste trendi, on see languses. Alkoholi tarvitanud juhid on olnud osalised umbes 500 liiklusõnnetustes. Joobes juhtide süül on vigastada saanud ligi 200 inimest.

Kokku on politsei sel aastal tabanud rohkem kui 6500 alkoholi tarvitanud autojuhti, neist enam kui 2500 joove ületas 1,5 promilli piiri, mida loetakse kriminaalseks joobeks. Loigo sõnul eemaldataksegi liiklusest kõige rohkem just kriminaalses joobes juhte. See on tema sõnul märk sellest, kui suur sotsiaalne probleem alkoholism Eestis tegelikult on.