PBK näitab Kaljulaidi aastalõpukõne asemel Jüri Ratase tervitust

Valitsuskommunikatsiooni direktori Urmas Seaveri sõnul läksid pakkumised ETVle, ETV+le, Kanal 2le, TV3le, PBKle ja Tallinna TVle. «Oma soovist seda kasutada on teada andnud ETV+, PBK ja Tallinna TV, ütles Seaver, lisades, et venekeelsetes telekanalites läheb see eetrisse venekeelse pealelugemisega.