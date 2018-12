„Olukorrast ajakirjanduses“: politsei on Eesti ajakirjanduse kodustanud

«Eesti ajakirjanduse rahvuslik eripära on see, et meile meeldib repressiooniaparaat. Meile meeldivad politseiuudised, need on positiivses valguses: politsei karistas, teeb reide, paneb kõik puhuma. Politsei nõuab karmimat korda, viib kellegi tsemendi peale – kõigile väga meeldib, ajakirjandusele väga meeldib,» rääkis Reformierakonda kuuluv konsultant Lang raadiosaates. Tema sõnul erineb Soome ajakirjandus Eesti ajakirjandusest selle poolest, et «seal on ajakirjandus alati väljas selle väikese inimese eest, kes võib juhuslikult sattuda võimu- ja repressiivaparaadi hammasrataste vahele».

«Seal ollakse repressiivaparaadi suhtes äärmiselt ettevaatlik ja kriitiline. Meil on vastupidi, politseiaparaat on Eesti ajakirjanduse kodustanud,» väitis Lang. Ta tõi näiteks politseireidid «kõik puhuvad», mida viiakse läbi telekaamerate ees, kuid mille näitamisega ei kaasne erilist mõju. «Kui ajakirjandus ise väga soosib selliseid repressiivseid operatsioone, kus osalevad lisaks pahategude tegijatele ka kõik teised kodanikud ja kannatavad selle all, näitab see teatavat suundumust. Ja see suundumus ei ole hea,» lisas Lang.

Rein Lang märkis, et politsei on viimase aastakümnendi jooksul suutnud tööle võtta äärmiselt nutikad suhtekorraldajad, kes on «keeranud teatud ajakirjanike võrgustiku lihtsalt ümber sõrme». Ajakirjanik Väino Koorberg nimetas suurt hulka politseiuudiseid laisa ajakirjanduse tunnuseks. «Politseiuudised õnnetustest on tavaliselt kõige odavamad uudised, need tulevad ise kätte ja on juba oma olemuselt hästi dramaatilised. Nende uudistega ei pea palju vaeva nägema ja analüüsiga tegelema,» sõnas Koorberg.