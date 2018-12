Reinsalu Ratase pöördumisest PBKs: peaminister ei peaks propagandakanaleid legitimeerima

«Selle telekanali näol on tegemist Kremli mõjuagendiga. Tuleb meeles pidada, et Leedu riik on omadel põhjustel seadnud sellele kanalile ajutiselt oma territooriumil eetrikeelu,» ütles Reinsalu Postimehele.

Justiitsministri sõnul ei ole põhjust ennast petta – PBK ei toimi mitte hariliku telekanaliga, vaid see teenib Vene Föderatsiooni eesmärke väljaspool selle territooriumi.

Reinsalu sõnul ei ole kohane ka see, et mõned riigiasutused ja firmad on PBKd legitimeerinud, ostes telekanalit reklaami. «Kindlasti ei ole küsimus eelkõige selles, et nad toetavad sellega majanduslikult seda telekanalit. Ennekõike on tegemist sümbolväärtusega meie enese teadvuses, kui me toetame reklaamirahaga propagandaprojekti,» ütles Reinsalu.

Justiitsministri sõnul ei ole suurt vahet, kas PBK kannab üle Eesti presidendi või peaministri uusaastapöördumist.

«Mõistlik ei ole ükski samm, mis toodab PBK legitiimsust selle auditooriumi ees, kelle lojaalsuse eest kulutab eesti riik raha ja soovib neid propagandakanalite mõju alt vabastada,» ütles Reinsalu.

Eestis tegutsev venekeelne telekanal Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) on otsustanud aastalõputervitusena näidata sel aastal peaminister Jüri Ratase (KE) pöördumist.

Jüri Ratase aastalõputervitus läheb eetrisse kell 23.55 ehk samal ajal, kui teised telekanalid näitavad otse president Kersti Kaljulaidi pöördumist Pärnust.

Kuigi PBK vaatajad Eesti presidendi aastalõputervitust ei näe, saavad selle telekanali vaatajad näha kell 22.55 Venemaa presidendi Vladimir Putini aastalõpupöördumist.

Riigikantselei sõnul salvestas kantselei Jüri Ratase aastavahetuse tervituse oma kuludega nii sotsiaalmeedias kasutamiseks kui ka telekanalitele pakkumiseks.

Valitsuskommunikatsiooni direktori Urmas Seaveri sõnul läksid pakkumised ETVle, ETV+le, Kanal 2le, TV3le, PBKle ja Tallinna TVle. «Oma soovist seda kasutada on teada andnud ETV+, PBK ja Tallinna TV, ütles Seaver, lisades, et venekeelsetes telekanalites läheb see eetrisse venekeelse pealelugemisega.

Kantselei sõnul pole hetkel veel võimalik tervituse täpset maksumust öelda, sest töö teostaja ei ole arvet veel esitanud.