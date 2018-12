Ülevaade: milliste seaduserikkumistega jäid eestlased lõppeval aastal vahele välismaal

Mati ja Kristjan põgenesid pärast röövi Eestisse tagasi. Eesti politsei pidas mehed jaanuari alguses Euroopa vahistamismääruse alusel kinni ning nad anti kohtupidamiseks Saksamaale välja.

Uurijate tähelepanu äratas asjaolu, et korteris oli palju väärisesemeid, mida röövlid kaasa ei võtnud. See tekitas kahtluse, et röövlid otsisid korterist midagi konkreetset, mis jäi neil leidmata.

Uurimine selgitas välja, et röövi ohvriks sattunud Leena elukaaslane on eestlane Arto F, kes tunneb Kristjanit juba varasematest aegadest. Selgus, et Arto, Mati ja Kristjan on kõik Eestis vanglakaristust kandnud, sealjuures tutvusid Arto ja Kristjan just trellide taga. Augsburger Allgemeine andmetel oli Arto politsei informaator ning pärast vanglast vabanemist kolis ta viie aasta eest koos tüdruksõber Leenaga elama Saksamaale Augsburgi.

Selgus, et Arto oli veidi aega enne röövi sotsiaalmeedias uhkustanud, et tal õnnestus teenida bitcoinidega märkimisväärne summa raha ning ta jagas oma kontol pilti rahapakkidest. See pani uurijate hinnangul Mati ja Kristjani uskuma, et Artol on kodus suur summa sularaha ning seda nad üritasidki 7. detsembril röövida. Arto ise rääkis uurijatele, et tal oli tõepoolest vahetult enne röövi kodus sularahana 200 000 eurot, kuid ta kandis selle ühele Ukraina pangakontole ja röövi toimumise ajaks tal kodus raha enam ei olnud.

Mati rääkis kohtus, et ta sõitis koos Kristjaniga mullu detsembris Saksamaale, et osta Münchenist kasutatud auto, et see Eestis kasumiga maha müüa. Auto ostmiseks oli meestel kaasas 3500 eurot. Mehed veetsid kolm päeva Dresdenis ja sõitsid seejärel edasi Augsburgi. Kui kohtunik küsis, miks just Augsburgi, kui reisi eesmärk oli osta auto Münchenist, vastas Mati, et nad tahtsid Augsburgiga tutvuda, kuna sealses jalgpallimeeskonnas mängis omal ajal kuulus eestlane. Tõepoolest, Ragnar Klavan mängis enne FC Liverpooli suundumist aastatel 2012-2016 FC Augsburgis.

Mati ja Kristjan rääkisid, kohtus, et nad võtsid Augsburgis hotelli ja pidutsesid mitu päeva. Järsku avastasid nad, et auto ostmiseks mõeldud 3500 eurot on kadunud, kas ära kaotatud või varastatud.

Mehed rääkisid, et seejärel meenus neile vana tuttav Arto, kes elas Augsburgis ning nad otsustasid talt raha laenata. Internetist leidsid nad mehe aadressi ja maja pildi. Et Artol raha on, tõestas kohtualuste hinnangul sotsiaalmeediasse pandud pilt, millel ta rahapakkidega poseeris. Artole külla minek viis lõpuks sündmusteni, mis tõi neile kaasa süüdistuse röövis, kehavigastuste tekitamises ja ebaseaduslikus vabaduse võtmises.

Saksa kriminaalpolitsei kogus meeste vastu süüdistuse esitamiseks piisavalt tõendeid. Muu hulgas avastasid politseiuurijad hotelli turvakaamera video, millelt on näha, kuidas Mati ja Kristjan sõidavad vahetult enne röövi hotelli liftiga ning Mati hoiab käes teibirulli, mida ta hiljem kasutas Leena kinnisidumiseks.