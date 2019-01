Valimislubaduste küsitlus: inimesi huvitab rahvahääletus, korras sõiduteed ja laste kultuuritoetus

«Isamaa ettepanekut on viimasel ajal korduvalt välja toodud, et poliitikas arvestataks praegusest enam avaliku arvamusega. Eesti 200 ettepanek ei ole uus, tõenäoliselt pärineb see erakonna endistelt Isamaa liikmetelt, ning selle eesmärk on võimendada lastega perede mõju poliitikas,» kommenteeris Paas.

«Kuigi need ettepanekud puudutavad sama valdkonda, poliitilist otsustusprotsessi, on nad põhimõttelt väga erinevad. Isamaa ettepaneku puhul ilmselt tajub valija, et rahva arvamust enam kaasates muutuks poliitiline otsustusprotsess demokraatlikumaks, mis on nende huvides. Eesti 200 ettepaneku puhul võidakse aga tajuda, et see muudaks poliitilist süsteemi ebaausamaks, kuna iga valija ei mõjutaks enam valimistulemusi samal määral,» selgitas Paas.