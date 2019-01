Tunamullune tuumakatsetus põhjustab Põhja-Koreas endiselt maavärinaid

Põhja-Korea teatel on nad praeguseks oma ainsa tuumarelvade ketsepolügoni sulgenud.

KMA seismoloogide sõnul pole põhjust kahtlustada, et täna tuvastatud maavärin oli põhjustatud uuest plahvatusest ning peaaegu kindlasti oli tegemist loodusliku nähtusega.

Küll aga on teadlased üsna veendunud, et maavärin oli tuumakatsetuse järelm, kuna see toimus nii lähedal Punggye-rile ning Põhja-Koreas pole maavärinaid tekitavaid murrangujooni.