Fotod: salakütid jätsid mahalastud põdrapulli metsa surema

Kuremäe Jahkonna esimees Raivo Keskla rääkis, et tegemist on üheharulise põdrapulliga. «Suhteliselt hästi oli lastud. Loom sai kaks tabamust: üks turjal, teine paremal käpal,» ütles Keskla.

Keskla rääkis, et jahimehed poleks põtra märganudki, kuid kaugelt oli näha suurt rongaparve. «See tundus imelik, läksime juurde ja nägime, et rongad olid looma kintsu päris ära närinud juba,» ütles Keskla.

Kas tõesti lasti põdrapull maha vaid lõbu pärast? Keskla seda ei usu. «Me teame, et siin kandis salakütid tegutsevad, aga nad on alati looma ikka ära viinud,» ütles kohalik jahimees.

Keskla rääkis, et salakütid on Kuremäe jahtkonnas suur probleem, kuid seekordne lugu tekitab neis segadust, sest looma juurde ei viinud ühtegi jälge. «Imelik jah, polnud näha, et keegi oleks üritanudki tema juurde minna. Ei tea, miks nad ei julgenud loomale järgi minna,» ütles Keskla.