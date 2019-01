Kompassi väljakul avatakse Kuremäe abikloostrile pühendatud infotahvel

«Meie jaoks on oluline, et kiiresti areneva linna puhul, nagu Tallinn seda on, oleks jäädvustatud linna ajalugu. Eriti oluline on see rajatiste puhul, mis kujundasid kunagi südalinna ilmet. Niisuguste hulka kuulub kahtlemata Kompassi asumis paiknenud Kuremäe abiklooster, mis lammutati umbes 60 aastat tagasi, ja mille kohal on praegu hästi tuntud lillepood Kannike,» üles Kesklinna vanem Vladimir Svet.