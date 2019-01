Eesti kodakondsuse saab ligi 60 inimest

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut anda Eesti kodakondsus 38 inimesele, edastas valitsuse pressiesindaja. Nende seas on üks endine Makedoonia kodanik, üks endine Pakistani kodanik ja üks endine Gruusia kodanik. Samuti on nende seas neli alaealist, kellest üks on Ukraina, üks Armeenia ja kaks Venemaa kodanikud. Ülejäänud 26 inimest on määratlemata kodakondsusega.