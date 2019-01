Postimees pälvis koos Sirbiga aasta keskkonnateo tiitli

«Oskus väärtustada ja kaitsta meid ümbritsevat keskkonda algab teadmistest. Selles on meedial tänapäeval üha suurem roll ning on väga oluline, et keskkonnateemasid kajastaksid erinevad väljaanded, tuginedes just oma ala asjatundjate arvamusele,» nentis Balti Keskkonnafoorumi keskkonnaekspert Kai Klein. «Iga pisikene killuke informatsiooni laiendab meie silmaringi ja aitab mõista, väärtustada ning hoida meie looduskeskkonda,» lisas ta.