Hiiumaa vallavolikogu liikmete iseendile määratud jõulupreemiad tühistatakse

Detsembrikuus tegi volikogu liige Artur Valk muudatusettepaneku, et maksta võrdsetel alustel teenistujatega preemiat ka volikogu liikmetele 120 eurot. Volikogu hääletas, et muudatusettepanek lisatakse eelnõule ning tervikteksti hääletusel võeti preemia maksmise eelnõu vastu.

Rahandusministeerium tegi Hiiumaa vallavolikogule märkuse, kus mainivad, et selline preemiate maksmine volikoguliikmetele on vastuolus seadustega. «Volikogu liikmetele saab määrata kohalkäimise tasu ja hüvitist, milleks on näiteks sõidu- ja majutuskulud,» ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste. Lisaks sellele tehti ettekirjutus, et volikogu ei saa määrata oma liikmetele preemiat.

Hiiumaa vallavolikogu tühistab 7.jaanuari istungil otsuse. «Pean volikogu otsusele antud seisukohta piisavalt autoriteetseks ja argumente piisavalt põhjendatuks, et kutsuda kokku Hiiumaa vallavolikogu istung volikogu otsuse osaliseks tühistamiseks,» ütles volikogu esimees Aivar Viidik, kes detsembrikuu volikogus nimetatud päevakorrapunkti arutelul ei osalenud, sest see puudutas ka volikogu esimehe positsiooni.

Viidik lisas, et püüab volikogu liikmeid ka mõista. «Hiidlastel on ammusest ajast põhimõte, et kiitus on nii tähtis asi, et seda ei tohi kellegi teise hoolde jätta. Eks volikogu liikmed lähtusid ka sellest. Paraku ei luba seadus selle kiitusega koos preemiat maksta,» ütles Viidik.

Hiiumaa vallavanema Reili Ranna sõnul otsustas vallavalitsus maksta kõikidele valla töötajatele ja allasutuste töötajatele preemiat. «Ühtekokku enam kui 470 töötajale ühesuuruses määras, milleks on 120 eurot,» ütles Rand. See otsus tekkis vallavanema sõnul just haldusreformijärgsel keerukal aastal tehtud eduka töö eest. «Antud otsus on seadusega kooskõlas.»

«Probleem tekkis aga volikogu eelnõuga, kus volikogu liige tegi ettepaneku, et lisaks vallavanemale ja volikogu esimehele saaksid preemiat ka kõik vallavolikogu liikmed.» Reili Rand kinnitas, et see otsus ei olnud seadusega kooskõlas ja nüüdseks on volikogu esimees teinud ettepaneku volikogul koguneda erakorraliselt, et otsus tühistada.