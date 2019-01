Läti kaitseväelased varastasid laost öövaatlusseadmeid

«Konkreetsed seadmed, konkreetne inventar on üles leitud, on tuvastatud isikud. Kuna juurdlus veel jätkub, ei saa ministeerium veel varastatu kogust ning kaitseväele tekitatud kahju suurust avaldada,» ütles ministeeriumi esindaja Kaspars Galkins.

Samas Galkins kinnitas, et kahtlusalused on Läti kaitseväelased. Läti telekanali LTV käsutuses on informatsioon, et ametist on tagandatud mitu kõrget ametnikku, kuid ministeerium pole seda kinnitanud.