Uku Suviste tegi Moskva südames Eesti ajalugu

Räägitud on, et saatesse kandideeris 13 000 inimest.

Jah, sellisest arvust on räägitud. Nende 10–20 seast, kes lähevad korraga saali ettelaulmisele, valitakse saatesse võib-olla üks või kaks. Siis oli küll hea tunne, kui oled tulnud mitmeks päevaks Moskvasse, valmistunud ja teinud oma katse edukalt ära. Ometi ei ole sa veel kuskile jõudnud. Pääsed vaid esimesse vooru laulma ja pead lootma, et keegi saate neljast produtsendist (vene keeles nastavnik – P. P.) pöörab sulle tähelepanu. Mulle pöörasid kaks: [2008. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse teise koha omanik, ukrainlanna] Ani Lorak ja [Peterburi ska/punk-rokkbändi Leningrad laulja] Sergei Šnurov – sellest oli väga hea meel. Sain teise vooru. Läks hästi – sain kolmandasse vooru. Aga ikkagi ei ole mõtet lootusi üles kütta, sest selleks ajaks oled näinud, kui palju häid lauljaid on juba välja langenud. Lõpu poole valivad produtsendid parematest paremate seast oma lemmikud, keda nemad tahavad võimalikult kaugele aidata, ja siis tuleb mängu ka rahva arvamus. See on vaatajaile põnev, aga pöörab parima laulja valimise justkui pea peale, sest sa ei oska midagi ennustada.