Võrratu lend: Eesti tantsusaalidest otse Silicon Valleysse

Tosin aastat liugles Pärnu tüdruk Rõõt Palmiste balletilavadel, kuni ühtäkki hakkas endalt küsima, kas see on ikka see, mida ta päriselt teha tahab. Ta muutis kardinaalselt elusuunda – tegi midagi sellist, millest mõtlevad uue aasta alates paljud –, kuni avastas end ühel ilusal päeval kujundamas miljonite elu moodsas tulevikumaailmas.