Nurmiko aiandi perepoeg: me ei saa inimeste pakutud abi vastu võtta

Nurmiko pere-ettevõtte põlengust on möödas neli emotsionaalset päeva. Veel eile hommikul ei teadnud Ungersonid, kas küttesüsteemi õnnestub taastada või külmub see nüüd puruks. Eile saadi õnneks siiski küttesüsteem tööle, kohapeal käis kindlustus ning täna tulevad läbi kärsanud automaatikat üle vaatama vastavad spetsialistid Soomest.

Kristjan Ungerson FOTO: Mihkel Maripuu

Kuigi enamik ettevõtte 22 töötajast on kaheks nädalaks sundpuhkusele saadetud, on Ungersonid ise Nurmikos kohal ja töötavad selle nimel, et põlengus alles jäänud osakonna funktsioneerimist taastada.

«Kogu automaatika süsteem kärssas ju maha. Täna tulevad Soomest spetsialistid ja hakkavad seda taastama. Teeme praegu selliseid töid, et saaks väiksema kõrvalosa peal jätkata,» ütles ta.

Küsimusele, millal võiks Nurmikos töö jätkumine võimalikuks saada jäi ta aga veel vastuse võlgu. «Järk-järgult taastame, aga veel ei oska ajaliselt tõesti öelda,» ütles ta.

Paljud heatahtlikud inimesed on Ungersonidega ühendust võtnud ning avaldanud soovi kuidagigi aidata. Kuna esiteks on aga ettevõte kindlustusega kaetud ning teiseks on tegemist tulekahjujärgselt variseda võiva objektiga, on Ungersonid abist keeldunud.

«Ma saan aru, et vanasti sada aastat tagasi oli nii, et inimesed tulid kokku, tehti hävinud talu korda ja aidati pere elule. Aga siin on praegu tegemist suure firma ja kindlustuse ja selliste protsessidega. Praegu on natuke teised ajad,» selgitas ta.

Tema arvates peaksid inimesed hoopis kollektiivselt aru saama, et alkohol ja lihtne paugutamine ei sobi kokku. Samamoodi nagu ka purjuspeaga autosõit. «See on selline vastutustundetu primitiivne käitumine,» sõnas Ungerson.