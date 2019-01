Politsei: Nurmikole signaalraketi laskjal võib tekkida kahjude kinnimaksmise kohustus

«Küll sai kinnitust see, et rakette lasti Nurmiko aianduskeskusest mitmesaja meetri kauguselt ning üks neist kandus kasvuhoonete kompleksini, mis süttis kohe pärast raketi katusele kukkumist. Politsei ei tuvastanud vastuolusid päästeameti hinnangu, pealtnägijate ütluste ning juhtunu üldiste tehisolude st tuule tugevuse ja suuna vahel. Arvestades raketi teekonda, tuule tugevust, suunda ja kaugust aianduskeskusest on välistatud, et tulekahju põhjustamine oli tahtlik, ning kontrollimise käigus ei ilmnenud ka muid kuriteole viitavaid asjaolusid,» selgitas Kelt.

«Arvestades, et rakett lasti vähemalt mitmesaja meetri kauguselt, siis ei saanud selle laskja ette näha, et aianduskeskus sellest süttib. Seetõttu on politsei ja prokuratuur ühisel seisukohal, et tegemist on õnnetuse mitte kuriteoga. Samas võib ka õnnetuse põhjustamisega kaasneda tsiviilvastutus. See tähendab, et asja omanikul või kindlustusfirmal tekkib õigus nõus kahju põhjustajalt kohtu kaudu hüvitist,» selgitas ta.