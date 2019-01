Suurbritannia hoiatas Venemaad seoses väidetava spiooni kinnipidamisega

«Me ei nõustu inimeste kasutamisega diplomaatilistes malemängudes. Me oleme kõik tema ja tema pere pärast äärmiselt mures,» sõnas Hunt usutluses BBC-le ja lisas, et Suurbritannia on palunud Whelanile konsulaarligipääsu, kuid seda pole Briti diplomaatidele veel antud.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kinnitas täna Interfaxile, et Briti valitsus on taotlenud luba konsulaarvisiidiks, ja lisas, et sellega tegeletakse.

Vastuseks küsimusele, kas Briti välisministeerium kaalub oma reisisoovituse muutmist Venemaad külastada soovivatele kodanikele, sõnas Hunt, et see on midagi, mida aktiivselt kaalutakse.

Vene võimud pidasid 48-aastase Whelani kinni möödunud reedel Moskvas. Talle esitati ametlik süüdistus luuramises, mis võib tuua süüdimõistva otsuse korral kuni 20 aasta pikkuse vanglakaristuse.

Väidetavalt vahistati Whelan vaid mõni minut pärast seda, kui ta sai ülisalajase Vene riigiameti töötajate nimesid sisaldava USB-pulga.

Whelan lükkas süüdistuse tagasi ja tema advokaat Vladimir Žerebenkov taotles kohtult oma kliendi vabastamist. USA suursaadik Venemaal Jon Huntsman noorem kohtus Whelaniga kolmapäeval Lefortovo vanglas.

Whelan on endine merejalaväelane, kes töötab rahvusvahelise turvajuhina US autoosadefirmas BorgWarner. Tema kaksikvenna Davidi sõnul läks Paul Moskvasse, sest ta kutsuti pulma.