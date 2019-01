Saaremaal pangaautomaati sisestatud raha kliendi kontole ei jõudnud

Ettevõtja Aive Laanemets sai tagasi küll kaardi, kuid sisestatud raha kontole ei jõudnud. Juhtunu järgselt üleeile kohe pangaga ühendust võtnud Laanemets sai jahmatuse osaliseks, kui kuulis, et tema raha tagasisaamine võib aega võtta kuni 10 päeva. Eile pärastlõunaks polnud raha arvele veel laekunud.

Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Liidia Kaljundi ütles, et automaatide rikkeid tuleb ikka ette. Seda eriti siis, kui masinasse satuvad võõrkehad või on tegemist kortsus, katkiste või kulunud rahatähtedega. See oli olnud põhjuseks ka üleeilse juhtumi puhul. Tema sõnul sai automaat korda tunniga. Kliendi raha osas toimub menetlus, mida püütakse läbi viia võimalikult kiiresti.