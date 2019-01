Mullu tabati Eestis rekordkogus posti teel saadetud narkootikume

Aineid tellitakse peamiselt pimedast veebist ehk inimestele varjatud internetist, kus kauplemine käib krüptorahaga ning isikuandmeid ei küsita. Kõige populaarsemad kaubad on kanep, amfetamiin, ectasy ja LSD, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Viimase aja narkoturu trendid viitavad sellele, et järjest rohkem noori saab narkoainet kätte ka läbi interneti ehk et aine on jõudnud nende inimeste kätte, kes siis tavalise turu pealt neid aineid kätte ei saa,» selgitas Raul Koppelmaa.