Video: mupo patrulli elu ohtu seadnud autojuht on tabatud

«Kogu selle kahetsusväärse loo juures on hea meel tõdeda, et tänu kahe korrakaitseameti heale koostööle on süüdlane tuvastatud,» ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. «Oluline on, et noormees on oma tegevuse ohtlikkust analüüsinud ja seda puhtsüdamlikult kahetsenud. Usun, et mõlemale osapoolele on lõpplahenduseni jõudmine kergenduseks, sest lahenduseta olukorrad on kõige halvemad. See juhtum on nüüdseks lõppenud. Loodan väga, et õppetund kihutajale on olnud piisav.»