Tallinnas võib jõulupuud viia spetsiaalsetesse konteineritesse

Lasnamäe linnaosas on elanikel võimalik jõulukuuski viia 11 ajutisse kogumiskohta ajavahemikus 2. kuni 19. jaanuar 2019:

Haaberstis on kuuskede kogumiskohad:

Kristiine linnaosas on eraisikutele avatud neli kuuskede kogumispunkti. Kristiine kogumispunktid asuvad aadressidel:

Kuuskede ladustamise ala on märgistatud ning oma jõulupuu on võimalik sinna viia alates 6. kuni 21. jaanuarini. Kristiine linnaosa tulepidu toimub reedel, 25. jaanuaril algusega kell 18.00 Tondi kasarmute tagusel alal (Seebi tn 24a), kus kogutud kuuskedest tehakse suur lõke ja lavale astuvad ka esinejad.

Pirita linnaosa elanikul on võimalik jõulukuuski ära anda Pirita kloostri varemetes juures 7. kuni 14. jaanuarini. Pirita kloostri varemete värav on lahti kella 9.45 kuni 15.00. Elanikud peavad arvestama, et jõulukuuske ära andes ei või olla küljes ehteid, plastikut, kilet ega muud põletamiseks mittesobivat materjali.