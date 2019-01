Galerii: Tallinna kesklinna püstitati eestlasi ja venelasi eripooltele kutsuvad plakatid

Kokku seisavad kõrvuti kuus plakatit. Pooled neist on venekeelsed, pooled eestikeelsed. Eestikeelsetel plakatitel on sõnum «siin ainult eestlased», venekeelsetel «siin ainult venelased».

Kõigi plakatite all on telefoninumber, millele helistades on kuulda automaatvastust. Eestikeelse plakati all olevale numbrile helistades kõlab eestikeelne vastus: «Tere! 3. märtsil toimuvad riigikogu valimised. Mina kandideerin. Meie, eestlased, peame kindlasti kokku hoidma. Vaata kindlasti, et sa seisad õigel poolel»