Priit Pikamäe asub peagi Euroopa Kohtu kohtujuristi ametikohale

Pikamäe on 2006. aastast Eesti riigikohtunik ja alates 2013. aastast riigikohtu esimees. Kohtunik on ta 2001. aastast.

Euroopa Kohtus on 28 kohtuniku kõrval ka 11 kohtujuristi. Iga kohtuasja menetleb lisaks kohtunikule ka üks kohtujurist, kes aitavad kohtunikke, kuid ei osale otseselt otsuste langetamisel. Enamasti langetab Euroopa Kohus otsuse, mis on sama kohtujuristi hinnanguga.

Mitmed Euroopa Kohtu kohtunikud on varasemalt olnud kohtujuristid ja nende palk on sama Euroopa Kohtu kohtunikega, kelle sissetulek on Eesti mõistes kõrge. Näiteks Eestist pärit Euroopa Kohtu kohtuniku Külliki Jürimäe aastane sissetulek on 2016. aasta andmetel enam kui 250 000 eurot, millele lisanduvad veel muud toetused ja maksed, kirjutas ERR.