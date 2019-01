Politoloog: venelasi ja eestlasi eraldavad plakatid seavad kahtluse alla poliitikute professionaalsuse

Toomla hinnangul viitab eestlasi ja venelasi eraldavate reklaamplakatite kampaania tähelepanu tõmbamise soovile, mistõttu tundub talle usutav, et selle taga on erakond Eesti200. Ta selgitas, et uued erakonnad teevad tihtipeale kummalisi asju, et pildile pääseda ning seda on teinud omal ajal nii Res Publica kui ka Vabaerakond ja Rohelised.

Valimiskampaaniana Toomla sellist taktikat heaks ei kiida. «Selge see, et valimiskampaania ei tohiks olla mingisugune trikitamine,» sõnas ta.

Kuigi nii mõnegi arvates võibki selline naljategemine poliitilisse ellu vürtsi lisada, arvab Toomla, et pigem seab selline käitumine kahtluse alla nende poliitikute professionaalsuse.

«Kas nad mõtlevadki, et nende tulevane poliitika on naljategemispoliitika, kus võibki niimoodi üle võlli minna ja piire kompida?» küsis Toomla ning lisas, et selliselt ei pöörata tähelepanu mitte konstruktiivsetele probleemidele, vaid katsetatakse lihtsalt, kuidas meedia teatud teemadele reageerib.

Toomla ütles, et kui kampaania taga on Eesti200, siis oleks võinud mõni nende tuntum poliitik nagu Margus Tsahkna siiski öelda, et nii ei sobi. «See on ju ikkagi tudenginali,» ütles ta ja lisas, et kui üliõpilased teeksid showd, oleks selline asi omal kohal.

«Kuivõrd on tegemist tõsise teemaga võib tekkida küsimus, et kas natuke nalja ei peaks siis saama. Aga noh, see ei ole ju ka naljakas mitte,» kritiseeris Toomla.

Toomla usub, et plakatid trammipeatusesse pikaks ajaks ei jää, kuid polegi vahet, kuna hetkeline tähelepanu on saavutatud. «Hiljem ei mäleta enam keegi päris täpselt, mis nad tegid, aga mäletatakse, et seda tegi Eesti200,» nentis ta.

Politoloog usub, et kui nüüd erakonnale hakatakse ühiskonna lõhestamist ette heitma, võivad nad lihtsalt vastata, et vastupidi, nemad räägivad mõlema poolega, nii eestlaste kui venelastega ja tahavad mõlema toetust.

«Nemad võivad õigustada sellega, et pööravad võrdselt tähelepanu mõlemale grupile. Et praegu on seis selline, et siin on eestlased ja seal venelased, aga meie tahame, et nad oleks koos,» spekuleeris Toomla.