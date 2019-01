Siiri Sisask keeldus poliitikas vingerdamast

Sisask rääkis täna saates «Otse Postimehest», et ta ei ole kunagi ennast pidanud ühiskonna asjades kõrvaltvaatajaks. Juba Res Publicast lahkumise järel sai ta pakkumisi erakondadega liituda. Sügisel sai avalikult teatavaks, et Siiri Sisask soovib liituda EKREga. 1. oktoobril tuli tsunami põhjustanud teade, et seda ei juhtu.

«Minu tark ema helistas mulle siis ja ütles: küll on hea, et erisus tuli praegu välja, muidu oleksid sa võib-olla pidanud vingerdama hakkama,» meenutas Sisask. «Mulle tõepoolest ei meeldi vingerdada.»

Pakkumisi mõnes teises erakonnas poliitikasse siseneda tuli kohe ka teistest erakondadest. «Aga minuga juhtus midagi siis, kui ma seal omaette olin ja mõtlesin,» meenutas Sisask. «Tundsin paikaloksumist iseeneses. Väga tugev käsi tuli ette nendele ilusatele asjadele, mida ma tahtsin teha. Läksin selle asjaga nii kaugele, kui ma sain. Sain aru, et ühiskond ei ole veel valmis selleks, et mõista inimeseks olemise õnnelikke sügavusi.»

Sisask ütles end olevat aru saanud, et tema instrument on muusika. «Selles oli ka terake kibedust,» tunnistas ta. «Et kuidas siis ei olegi vaja kultuuriinimesi poliitikasse. Mõistsin, et ehk ei peagi igal teemal kaasa rääkima. Ja eks neid ole teisigi, kes on vakka jäänud.»