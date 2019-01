Tallinna Televisiooni uudistejuhiks saab Erki Berends

«Loodan, et minu varasem töökogemus aitab hoida Tallinna TV uudiseid professionaalsel tasemel,» ütles Berends TTV teatel.

Berendsi liitumine on osa muutustest, mis algasid TTV-s juba 2017. aastal, kui telekanalit asus juhtima Revo Raudjärv. Tänaseks on TTV meeskonnaga liitunud Hannes Võrno, Maire Aunaste, Jüri Aarma ja mitmed teised tuntud tegijad ning tulemuseks on Kantar Emori andmetel stabiilselt kõrge vaatajanumber.