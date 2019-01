Olav Osolin: paljud venelased arvavad, et nüüd ongi Tallinnas diskrimineeriv bussipeatus

«Esimene probleem, mis inimestel tekkis, oli see, et kes on need üles riputanud. Seaduse järgi peab olema väga selgelt aru saada, kes on reklaami tellija. Peab olema kaubamärk või veebiaadress, et inimene suudaks identifitseerida reklaamitava,» ütles Osolin täna hommikul Vikerraadios.

«Kuid kui vaadata, et see oli kampaania sissejuhatus või tiiser, kus peabki tekkima inimestel tunne, et mis nüüd küll toimub ja tekitada furoori, siis sellisel kujul on see lubatud. Ja nagu näha meediast, siis oma eesmärgi ta täitis,» jätkas ta.

Kas eestlasi ja venelasi eraldi seisma kutsuv reklaam on seaduslik? «Reklaam ei tohi olla vastuolus heade kommete, tavadega ega diskrimineeriv. See reklaam on piiripealne. Kui oleks olnud reklaam, kus on öeldud, et valged seiske siia ja mustad siia, siis oleks asi selgem. Aga kas see on praegu rahvusi diskrimineeriv? Noh, nii ja naa,» mõtiskles Osolin.

«Kolmas küsimus on, kas selline reklaam on eetiline arvestades meie naabreid, kes seda mõnusasti ärakasutavad. Näiteks sattus mulle eile Venemaa propagandalehe Sputnik uudis ette sotsiaalmeedias. Seal polnud midagi kirjutatud, et see reklaam on valimiskampaania. Suur osa vene inimestest arvab, et ongi nii: eestlased on hulluks läinud ja teinud diskrimineeriva bussipeatuse,» ütles Osolin ja lisas, et pilt eestlasi ja venelasi eraldi seismapanevast bussipeatusest võib vene meedias ka tulevikus teises kontekstis kajastamist leida.