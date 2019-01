Foto: Eesti 200 vahetas oma provokatiivse reklaami välja

«Mina olen kakskeelsest perekonnast ja mu lapsedki kõnelevad mitut keelt. Paljudel tuttavatel ja sugulastel on samamoodi. Vaatasin eile õhtul neid Tallinna trammipeatuse plakateid fotodelt ja tabasin end mõttelt, et taasisesesivunud Eestis pole keegi suutnud paremini selgitada, mida tähendab meie ühiskonnas eri rahvusgruppide eraldatus. See lõi nii klaariks - puust ja sõna otseses mõttes punaseks,» ütles Taro.