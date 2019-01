Politoloog: uus tulija peabki silma paistma

«See reklaam oligi suunatud just meediatähelepanu võitmisele,» rääkis Kalev. «Kui paned plakatid üles ja saad kogu meedia sellest rääkima, siis on ju kasud sees: saad tuntumaks.»

Kalev märkis, et kuigi nende valimiste kampaania on käinud juba pikka aega, ei olnud Vene kaarti seni välja toodud. Nüüd toodi see lauale, aga Kalevi sõnul hoopis teistmoodi kui tavaliselt. «Siin on pigem sõnum see, et tuleks natuke kainemalt mõelda ja suuta teist ka hinnata – see on ju sümpaatne,» leidis ta.

Politoloogi hinnangul on Vene kaardi kasutamine varem olnud pigem kunstlik, kuid see, kuidas toimetada siinsete venelastega, on vaieldamatult probleem, millega poliitikud peavadki tegelema. Ta lisas, et suur osa vene kogukonda on siiski hästi integreerunud ja selles mõttes teeb Eesti 200 reklaam neile ülekohut, sest kogu venekeelne kogukond pannakse ühte patta.

Kalev kõneles, et kuna Eestil on praegu mugav ja hea aeg, siis on valimiste keskne teema visa välja kujunema. «Suurt häda, milles suhtes on kõik nõus, et see vajab tegelemist, ei olegi,» tõdes ta. «See tuleb ehk siis, kui Euroopa Liidu abiraha väheneb, aga see ei ole veel käes.» Seetõttu on igal erakonnal keeruline oma sõnumit põhilise sõnumine kehtima panna.