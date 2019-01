Keskpolügooni eriplaneering näeb ette metsaraiet kuni 6000 hektaril

Keskkonnaministeeriumi hinnangul puudus aruandest raadamise ning muudetud veerežiimiga alade mõjude kirjeldus. Keskkonnaministeerium märkis, et kuna planeering näeb ette ligi metsa raadamise kuni 6000 hektaril, peab kindlasti hindama ka selle mõjusid kasvuhoonegaaside emissioonile ning sidumisele.

Kaitseministeerium märkis vastuses, et kuigi hindamise käigus on lähtutud maksimaalsest võimalikust pindalast, ei ei ole tegelikkuses kavas raadata kogu metsa planeeritud liikumiskoridorides. Raiete ulatust ja alasid täpsustatakse projekteerimise käigus ning siis selgub ka, millise kõrgusega puud säilitatakse ja milliseks kujuneb puuvõrade liitus.

«Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel on arvestatud, et kaitseväe keskpolügooni rajatiste väljaehitamiseks vastavalt arendusprogrammile on maksimaalne raadatava ala pindala 6000 hektarit, millest 2017. aasta seisuga oli juba raadatud 1500 hektarit ja veel vaja raadata kuni 4500 hektarit,» seisab kaitseministeeriumi vastuses-