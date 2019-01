Rahvusooperi külalisetendused Moskvas on välja müüdud﻿

Estonia teatri peadirektor Aivar Mäe ütles «Aktuaalsele kaamerale», et lavastuste valikul tuli arvestada Moskva Suure Teatri lava suurust. «Eks me pidime natuke tegema kompromisse selles mõttes, et meie lavamõõtmete vahe on kordades. Et täita lava, pidime leidma kompromissi, millised meie tükid on head ja samal ajal sobituvad sinna lavale,» selgitas Mäe.