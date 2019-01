Ebaseaduslikult rändelt tabatute arv on kahe aastaga kahekordistunud

Tunamullu jäid illegaalsel rändel Eestisse ametnikele vahele 928 isikut, neist 414 piiripunktis, 35 ebaseaduslikul piiriületusel ning 479 riigisiseselt. 2016. aastal oli aga ebaseaduslikult rändelt tabatuid 527, mis tähendab, et kahe aastaga on nende arv kahekordistunud, selgub PPA äsja avaldatud statistikast.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et aja jooksul on ebaseaduslikult piiriületuselt tabatud inimeste lähteriigid muutunud. Ta tõi näiteks, et 5–7 aastat tagasi oli ebaseaduslike piiriületajate seas palju Vietnami ja Gruusia kodanikke, kuid praeguseks on nende arv väga väike. «Nad on leidnud teised teed ja teised võimalused liikuda Euroopasse,» sõnas Vaher.