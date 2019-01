Video: Ratas vannub, käsi südamel, et annetas oma raha ja ei teadnud mustast rahast

Praegu kirjutavad kõik lehed ja online-portaalid Keskerakonna rahastamisskandaalist, mis puudutab aastat 2006. Sellel ajal olite teie Tallinna linnapea. Ka teie olete annetanud sellel aastal erakonna kassasse summa, mis ületab 40 000 eurot (parandus: jutt käib kroonidest - toim.), mis moodustab ligikaudu poolteist teie toonast kuupalka. Kas võite käsi südamel kinnitada, et summa, mille olete tollel ajal annetanud erakonnale, pärineb teie palgast ja mitte kilekottidest? See pärineb minu palgast, on ülekandega tehtud minu arveldusarvelt erakonnale. Tollel ajal on erakonnale annetusi teinud paljud tuntud keskerakondlased, kes tegutsevad poliitikas ka praegu. Olite ajal, mil need mustad annetused toimusid, erakonna ladvikus Tallinna linnapeana ja erakonna juhatuse liikmena. Kuivõrd on võimalik ja teie enda hinnangul usutav, et te sellest midagi ei teadnud, nagu te « Pealtnägijale » olete öelnud.



Ma ei ole «Pealtnägijale» valetanud. Küsimus oli raha viimises kilekottidega. Ma tõesti ei ole sellistest asjadest olnud teadlik, ei ole täna teadlik, ei ole olnud selliste viimiste juures ega ise neid kandnud. Kui keegi on seda teinud, siis minu meelest peab ta seda ütlema korrakaitseorganitele.



Iseenesest ei ole see uus uudis, et Keskerakond on mustalt rahastatud. Tarmo Lausing, pärast seda, kui Reformierakonna musta raha skandaal toimus, asus Keskerakonna Meikari rolli ja tuli ajakirjandusse ülestunnistusega, et tema on viinud kilekottides musta raha. Seda sama - küll kilekotid on olnud kujundlikud - tunnistas täna avalikult endine keskerakondlane Evelyn Sepp. Kuivõrd ikkagi on võimalik, et teie tookord partei ladvikusse kuulununa ei teadnud, kuidas erakonna rahastamine toimub. Neid nimesid ja ülestunnistusi on väga palju.



Kui ma vastasin teie eelmisele küsimusele, et ma ei teadnud, siis ma ei vasta ka sellele küsimusele teistmoodi. Mul pole mingit põhjust teile valetada ei eelmises küsimuses ega ka selle küsimuse vastuses. Ei teadnud. Ja kui Evelyn Sepp toimetas raha kilekotis kellelegi, siis ta peab ütlema, kust ta selle sai ja kellele ta selle viis.