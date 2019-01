Pettai kirjeldas Savisaarega Šveitsis käiku: päeva lõpuks oli see nagu iga teine partei raha

«See oli 2011 ja kampaania oligi startinud, kulud olid osaliselt tehtud nii palju, kui oli võimalik ettemaksuna midagi saada, aga tegelikult oli mul selge info, et raha tegelikult ei ole,» rääkis alates 1996. aastast Keskerakonnale 18 kampaaniat teinud Paavo Pettai «Pealtnägijale». «Siis üks hetk Edgar Savisaar ütles mulle, et on võimalik raha saada välismaalt, et talle on laekunud või jäänud raha, ütleme, kui ta on pidanud loenguid ja ka raamatute eest, et see raha on tal Šveitsis ja et seda raha saaks Eestisse tuua.»