Suri Krimmi eestlaste uurija Leonhard Salman

Vahemärkusena tuleb öelda, et erinevalt Kaukaasia eesti küladest olid Krimmi eestlaste külad kõik kohalike nimedega, sest kohalikud võimud ei lubanud krimmi-tatarlaste pandud nimetusi eesti-pärasteks ümber teha. Salmani kõik raamatud on ilmunud vene keeles, kuid Krimmi eestlaste selts pole kaotanud lootust tõlkida need eesti keelde.