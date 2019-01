Hiiumaa vald ja ettevõtjad tahavad parvlaevade talvegraafiku kaotamist

Ettevõtjate liidu juhatuse liige Tanel Malk selgitas, et Hiiumaa ettevõtjatele tähendab igal aastal kahel korral oma kaupade ja inimeste liikumise logistika ringi organiseerimine täiendavat raha- ja ajakulu.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et väljumiste arvu hoidmine samal tasemel ka talvekuudel ei tohiks riigile üle jõu käia. «Me räägime suurusjärgus 96 reisist, mis on rahaliselt väga ümmarguselt öeldes 70 000 eurot, mis riigieelarve mahus ei tohiks olla nii suur küsimus,» selgitas Rand.

Maanteeamet ei kinnita, et reiside vähendamise taga on soov raha kokku hoida, räägitakse pigem ohust, et ilmastikuolud võivad tihedama graafiku sassi lüüa, kuid samas tuuakse välja nädalasiseste reiside väike täituvus.