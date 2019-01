Naismõrvar jätkab kuritegudega vanglaski

Ülipika karistuse toonud mõrvasüüdistuse järgi läksid Jana ja kaasosaline Toomas 2015. aasta 24. juunil Tallinnas Energia tänaval asuvasse korterisse, et uurida seal elavalt 40-aastaselt naiselt, kas ta on suhelnud Jana elukaaslasega. Kohapeal selgus, et naine on tõepoolest Jana elukaaslasega suhelnud, mispeale lõi armukadedushoos Jana naist ning asus teda kägistama.