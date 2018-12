Ülevaade: 2018. aasta kõige pikemad vanglakaristused

Autorilt: edetabeli kokkupanemisel on võetud arvesse sel aastal mõistetud kõige pikemad liitkaristused ehk arvesse on võetud vaid lõplik karistus (vangistus).

VIIES koht: David Maisurjants - 10 aastat

Seejärel viidi pakitud marihuaana lähedalasuvale parkimisplatsile kus see peideti platsi servas asuva puukännu taha, eesmärgiga see siis omakorda edasi anda. Politsei oli aga asjast juba teadlik ning mehed võeti kinni. David Maisurjantsi poolt käideldud marihuaanast oleks joobe põhjustamiseks piisanud enam kui 650 inimesele.

NELJAS koht: Juri Danilišen - 11 aastat ja 4 kuud

Tõsi, tegelikult kandis karistuse mõistmise ajal Danilišen 2011. aastast juba Tartu Vanglas mõrva eest 17 aasta pikkust karistust, kuid see ei takistanud teda vanglamüüride vahelt juhtimast narkoäri. Süüdistuse järgi vahendas mees kaasosaliste abil vanglast vähemalt 293,5 grammi amfetamiini, et see siis maha müüa.

KOLMAS koht: Jana Oja - 11 aastat, 10 kuud ja 10 päeva

Süüdistuse järgi läksid Jana ja kaasosaline Toomas 2015. aasta 24. juunil Tallinnas Energia tänaval asuvasse korterisse, et uurida seal elavalt 40-aastaselt naiselt, kas ta on suhelnud Jana elukaaslasega. Kohapeal selgus, et naine on tõepoolest Jana elukaaslasega suhelnud, mispeale lõi armukadedushoos Jana naist ning asus teda kägistama.