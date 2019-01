Kinnitati haigekassa eelarve: prioriteediks arstiabi kättesaadavus ja peremeditsiin

Peremeditsiini suunab haigekassa eelmise aastaga võrreldes 19 miljonit enam, suureneb tervisekeskuste arv ning perearstidele lisanduvad e-konsultatsiooni võimalused dermatoveneroloogiga, veresoontekirurgiga, taastusraviarsti ja valuraviarstiga.

«Suund peremeditsiini tugevdamisele on ainuõige,» märgib Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Tema sõnul on meie tervishoiu aluseks pädevad perearstid ja –õed, kes aitavad iga inimese tervist hoida ja parandada. «See aga tähendab, et arsti ja õe vastuvõtule saamine peab käima mugavalt ning kiiresti. Loodan, et viimasel ajal vastu võetud otsused annavad juba lähitulevikus mõju ning kvaliteetne peremeditsiin on kättesaadav igale inimesele,» lisab Sikkut.

Samuti on haigekassa eelarves prioriteediks lapsed ja laste ambulatoorse ravi kättesaadavuse parandamine. Suurendatakse lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtte. Kokku suunab haigekassa laste ravi kättesaadavuse parandamisse 2,3 miljonit eurot.

«Lapsed ei peaks arstile pääsemist ootama üle nädala. Laste terviseprobleemide varajane märkamine ja lahendamine on investeering terveks eluks,» sõnab Sikkut.

«Selge, et mõnel puhul ei ole too tulemust ainuüksi rahastuse suurendamine, kuna erialaspetsialiste on puudu, näiteks allergolooge või psühhiaatreid. Aga siis tuleb panustada koolitustellimuse suurendamisse, et tulevikus oleks võimalik kiirem arstile pääs,» selgitab Sikkut.

Haigekassa jaoks on väga olulised ennetus- ja tervise edenduse tegevused, mille eesmärk on haiguste varajane avastamine ja haiguste ennetamine. «Eestis on küll tervemana elatud aastate arv tõusuteel, kuid meil on veel Euroopa tasemeni minna. Seetõttu kasvatame ennetuses eelarvet mullusega võrreldes 26 protsenti ehk ligikaudu 3 miljonit eurot. Selle raha eest laiendatakse näiteks emakakalevähi, rinnavähi ja jämesoolevähi sõeluuringute vanusegruppe,» räägib haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

Rahaliselt kasvab eriarstiabi maht 71 miljoni euroni ja haigekassa rahastab sel aastal 96 protsenti hinnatud nõudlusest. Lisaks laste plaanilisele ambulatoorsele ravile rahastatakse suuremas mahus onkoloogia ja hematoloogia, psühhiaatria, kardioloogia ja neuroloogia erialasid ning jätkatakse endoproteeside ja katarakti operatsioonide järjekordade lühendamist.

Arstide, õdede ja haiglate liidu kollektiivlepingu läbirääkimise tulemusena lisab haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kaudu teenustele lisanduva palgakomponendi katteks sel aastal eelarvesse 40 lisamiljonit ehk arste ja õdesid ootab ees palgatõus.

«Motiveeritud ja professionaalsed tervishoiutöötajate hoidmiseks on vaja väärilist töötasu. Mul on hea meel, et arstide ja õdede välismaale lahkumine on pidurdunud. Arstide palgatõus on viimase viie aastaga olnud 55 protsenti, õdedel 65,6protsenti. See on vajalik ka selleks, et tagada meie inimestele maailmatasemel ravimeeskond siin Eestis,» ütles Riina Sikkut.