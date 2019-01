Õhkrelvaga jääpurikaid lasknud mees tekitas Jõhvis äreva olukorra

Ida prefektuur märkis, et korrakaitsjad said neljapäeval kõrgema prioriteedi väljakutse Jõhvis Jaama tänavale, kus eakas mees sihtis õhupüssiga korterelamu akende suunas ning oli sooritanud juba mitu lasku.

«Väljakutsele reageerisid koheselt kiirreageerijad ja patrullpolitseinikud. Sündmuskohal selgus hoopis, et mees lasi jääpurikaid, mis katuseräästast rippusid ja talle ohtlikud näisid. Selline vaatepilt on aga päris ehmatav ning mõistetav, et ümbritsevad inimesed ohtu tundsid,» kirjeldasid politseinikud toimunut.