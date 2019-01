Hendrik Agur lubab Tallinnasse 3000 õpilasega megagümnaasiumi

«Olen alates 2019. aasta algusest kutsutud ja seatud haridus- ja teadusministeeriumis ametisse, et rajada Tallinnasse uued koolid/uue kooli - riigigümnaasiumid või ühe riigigümnaasiumi, mis paikneb linna erinevates linnaosades - kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Milline täpsemalt saab olema uus kool või koolid, ei ole veel kokku lepitud ning selle kallal töö käibki. Teada on see, et uus kool haarab alates aastatest 2022 ja 2023 enda alla suure osa Tallinna gümnaasiumiharidusest ja jätab paljudele tänastele täistsüklikoolidele võimaluse keskenduda tugevale põhiharidusele,» kirjutas endine Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur Facebookis.

Agur jättis täpsustamata loodava kooli planeeritava õpilaste arvu, kuid ütles, et see saab olema üle 3000. «Uue kooli loomise aluseks on hea koostöö Tallinna linna, teiste koolide ja riigiasutustega. Samuti kogukonna kaasamine, ärksate ja pühendunud inimeste tiimi toomine ja hea nõu kuulamine. Kokkuvõttes ei ole ju tähtis, kellele kool kuulub, et kas koolipidajaks on linn või riik,» kirjutas Agur.