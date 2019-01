Külaliikumine Kodukant kuulutas välja aasta küla valimised

«Tänavuse aasta küla valimise üheks märksõnaks on kahtlemata elujõulisus. Me otsime külasid, kus juhtmõtteks on koostöö nii külasiseselt kui ka teiste küladega, on paika seatud eesmärgid ja ühised tegevused,» ütles Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk, kelle sõnul on oluline just külade tegevus pärast haldusreformi, mis senise harjunud olemise pea peale pööras. «Külad, kus muutusi võimalustena nähakse, ei pea kartma hääbumist või ääremaastumist ning jätkavad ka reformijärgselt hoogsat tegutsemist.»