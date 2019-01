Lauri Hussar: möönan, et otsus Postimehest lahkuda tuli liiga hilja

Otsustasid poolteist kuud enne valimisi lahkuda Postimehe peatoimetaja koha pealt ja astuda otse poliitikasse. Miks nii?

Siin on kaks põhjust. Väga paljud ajakirjanikud 45. eluaasta ümber hindavad tehtut ja mõtlevad, mida veel elus teha. Neid hakkab ühel hetkel huvitama, milline on elu väljaspool ajakirjandust. Ma olen üle 20 aasta töötanud teles, raadios ja ajalehes. Nüüd mul on soov näha kõrvalt seda, mida olen kajastanud. Mul on soov näha seda kõike teise nurga alt. See, mis minu otsust oluliselt suunas, on küsimus, millises Eestis ärkame 4. märtsil. Kui täna vaatan erakondade teemapüstitusi, mida nad tahavad ära teha ja milline võiks Eesti olla pärast riigikogu valimisi, siis ma ei saa enam kõrvaltvaatajaks jääda.

Postimehe peatoimetaja amet ei ole just päriselt kõrvaltvaataja koht.

Seda muret saaks kindlasti väljendada ka Postimehes, aga Postimees peab olema sõltumatu väljaanne, Eesti ajakirjanduse lipulaev. Postimees ei saa sattuda ühegi poliitilise jõu teenistusse. Postimehel on oluliselt laiemad ülesanded.

Ometi just praegu tekib põhjendatud kahtlus, et Postimees on olnud ühe poliitilise jõu teenistuses. Peatoimetaja lahkub poolteist kuud enne valimisi otse poliitikasse.

Kui ma loen kõike seda, mis Postimees ka Eesti 200 kohta on kirjutanud, siis on artikleid seinast seina. Postimees on avaldanud väga kriitilisi artikleid ja väga teravaid käsitlusi. Täna võime öelda, et Postimees on olnud sõltumatu ja suudab objektiivselt kajastada Eesti parteimaastikul toimuvat.

Miks sa selle otsuse nii viimasele päevale jätsid? Tahes-tahtmata panid sa oma kolleegid ja toimetuse väga raskesse seisu.

Ma möönan seda. Me rääkisime sellest ka Postimehe omaniku (Margus Linnamäe) ja vastutava väljaandjaga (Merili Nikkolo). Täna on see kutse pisut rohkem kui nädal vana. Ma langetasin otsuse reedel, ühtlasi lõpetasin samal päeval töölepingu Eesti Meediaga. Tegin kõik otsused ühel päeval. Kui ma kolm aastat tagasi Vikerraadiost lahkusin, siis ka toona põhjendasin seda suure sisemise tundega, et pean selle sammu astuma. Täna on minu sees täpselt sama tunne.

Ütlesid, et kutse tehti nädal tagasi. Ometi, viiteid ja väiteid sinu Eesti 200-ga liitumisest on olnud alates eelmise aasta hiliskevadest.

Eelmisel kevadel kirjutasin artikli, kus tervitasin uusi tulijaid. Selle artikli pealkiri oli «Miks ma toetan Eesti 200 algatust». Kindlasti on poliitmaastikule vaja verevahetust, see toob uusi mõtteid. Kui ma täna loen selle erakonna programmi, siis seal kindlasti on värskeid ideid ja teistpidi käsitlust.

Sügisel küsisin su käest ka ise otse, et kas neil juttudel on alust. Sa vastasid, et kindlasti mitte.